Expeditie Noord-Holland: "Mijn huis isoleren? Ja, ik ben een echte Hollander"

“Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we overstappen op duurzame energie. Die energie kun je opwekken met zonnepanelen of windmolens. Maar er zijn nog meer mogelijkheden, waaronder waterstof. Vooral de industrie, maar ook burgers kunnen daar gebruik van maken. En hoe zorgt de provincie ervoor dat we ook in de toekomst voldoende stroom en energie hebben? Dat zoekt presentator Koen Bugter uit in de vijfde aflevering van Expeditie Noord-Holland.

Duurzaam wonen en werken veranderen ons landschap en onze manier van leven. Nieuwbouwwijken worden steeds vaker energieneutraal gebouwd. Een voorbeeld daarvan is 't Veld-Noord in de gemeente Hollands Kroon. Bewoner Ad Ruiter heeft bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp. "Hij staat bij ons achter het huis netjes weggestopt. We hebben ons van te voren laten informeren. We hoorden ook negatieve ervaringen over muren die staan te trillen en herrie. Maar ik hoor hem niet en zie hem niet. Het werkt prima." Waterstof Een andere manier om huizen te verwarmen is met waterstof. Maar wat is dat eigenlijk? Scheikundeleraar Shane Jordon van de Bredero Mavo in Amsterdam legt uit: "Waterstof is een onderdeel van water. Watermoleculen kun je splitsen door elektriciteit in waterstof en zuurstof. Om waterstof als brandstof voor auto's of als warmtebron voor huizen te krijgen heb je dus veel elektriciteit nodig."

De provincie Noord-Holland is dan ook druk bezig met het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk, want het netwerk is op dit moment al overbelast. Zo worden er in rap tempo transformatorstations bijgebouwd. Wies Thesingh is beleidsadviseur energie-infrastructuur voor de provincie en ook zij ziet dat het nu nog knelt op het netwerk: "Ja, zeker, het is op heel veel plekken vol. Door de energietransitie maar ook door de groei van steden en dorpen. Er komen steeds meer aansluitingen."

De provincie heeft niettemin de ambitie om waterstof als brandstof in te gaan zetten voor met name de industrie. Maar is dat wel realistisch als het elektriciteitsnetwerk overbelast is? Thesingh legt uit: "Je kunt waterstof maken met de elektriciteit van zonne- en windenergie, daar ben je van afhankelijk, maar je kunt waterstof ook opslaan en dat maakt het interessant." Want door de opslag van het waterstof kan het elektriciteitsnetwerk ook worden ontlast. Het zal vooral de industrie zijn die gebruik zal gaan maken van waterstof. De Rijp In de Rijp wil de bewonerscoöperatie De Groene Walvis het dorp volledig op waterstof laten draaien. Er zijn inmiddels concrete plannen om dat in 2025 voor elkaar te hebben gebokst. De eerste stap is het beter isoleren van de vaak eeuwenoude huizen. Bewoner Jan de Lange heeft zijn hele huis van top tot teen geïsoleerd. "Het is geen hogere wiskunde. Een eenvoudige klus. Ik ben gaan isoleren omdat ik een echte Hollander ben. Ik wil dat geld niet brengen naar de energiemaatschappijen."

Buurman Lex Baggerman ziet het isoleren in De Rijp met plezier gebeuren, want hij is als een van de frontmannen van De Groene Walvis een groot voorstander van verduurzaming van de huizen én waterstof. "Het is niet milieubelastend. De prijzen liggen nu al ongeveer gelijk aan aardgas en we kunnen dat bestaande aardgasnetwerk er voor gebruiken. We willen lokaal de stroom opwekken die er voor nodig is."