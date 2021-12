Alkmaarse horeca doneert prijswinnende snert aan zorgpersoneel: 'Blinde helpt de dove'

's Middags om 13.00 uur moet de snert bij het ziekenhuis in Alkmaar zijn en voor een goede erwtensoep moeten de erwten al gauw zes uur koken, vertelt Michel. "Het is belangrijk om de erwten de tijd te geven goed gaar te worden. Soms gaan mensen te snel en halen ze de staafmixer er doorheen, maar dan wordt de structuur niet goed", aldus de wereldkampioen snertkoken.

Al vroeg in de ochtend stond drievoudig wereldkampioen snertkoken Michel Rekers uit Koedijk in de keuken om erwtensoep te maken voor het zorgpersoneel van het Noordwest ziekenhuis in Alkmaar.

Dus stond Rekers al om 7.30 uur achter het fornuis. "Ik roer elke tien minuten even met de lepel door de pan. Hierdoor wordt alles mooi gelijk gaar." Het geheim achter zijn prijswinnende soep geeft Michel liever niet. "Vroeger was ik daar soepeler in, maar ik heb vaak gehad dat ik mijn recept daarna elders tegenkwam."

'Ontzettend warm gebaar'

Als de soep eenmaal klaar is, vervoert Michel die per auto vanuit de keuken op zijn werk in Bergen naar het ziekenhuis. Eenmaal daar aangekomen, wordt de vijf kilo snert nog even opgestookt en kan het ziekenhuispersoneel een kommetje halen. Senior-verpleegkundige Vera Hooiveld-Van Dam vindt het een 'ontzettend warm gebaar' van de horeca. En niet onbelangrijk: "De soep smaakt ontzettend lekker."

Maandag maakt Michel nog eens zestig kilo soep voor de horecaondernemers van het Alkmaarse winterterras. Daar kan zorgpersoneel van het ziekenhuis de komende tijd een voucher inleveren voor een gratis kop snert. Ed Schouten van restaurant-café De Waag (en een van de initiatiefnemers) hoopt veel personeel te ontvangen.

Reuring

Dat winterterras is afgelopen maand door een aantal horecaondernemers opgezet om meer ruimte te hebben voor bezoekers. Hiermee wilden ze omzet inhalen die ze hebben misgelopen door de coronamaatregelen. Maar drukte blijft uit.

"Het is een beetje 'de blinde helpt de dove', vertelt Ed. "Bij ons is het momenteel veel te rustig en het ziekenhuispersoneel heeft het veel te druk." Als het personeel hun snert komt ophalen, zorgen ze 'in ieder geval voor wat reuring in de tent', aldus de ondernemer. "Dat maakt het allemaal veel leuker en gezelliger."