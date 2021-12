NACO-huisje eindelijk na zeventien jaar Zaandam weer terug naar Amsterdam

Al sinds 2004 is het NACO-huisje niet meer in Amsterdam te bewonderen. Het iconische boothuis achter het Centraal Station komt vandaag teruggevaren over het IJ. Jarenlang stond het in de Zaanse Achtersluispolder. De afgelopen vijf jaar het is gerestaureerd. Met hulp van crowdfunding is het uiteindelijk gelukt om het rijksmonument te behouden. "Het is uniek. Je ziet er zo één niet terug in Amsterdam en waar dan ook in Nederland", zegt Stella van Heezik van Stadsherstel.

Het kantoor van de rederij kreeg de bijnaam het NACO-huisje nadat in de jaren '60 het kantoor werd gebruikt door de scheepsvaartafdeling van de 'Nederlandsche Auto Car Onderneming', oftewel NACO. De NACO was een openbaarvervoerbedrijf.

Het NACO-huisje werd in 1919 gebouwd voor rederij Koppe, vertelt Stella: "Het is in de stijl van de Amsterdamse School maar ook met koloniale en Scandinavische invloeden. Je ziet bijvoorbeeld de blokhoutvorm er in terug. Het lag achter het CS aan een steiger in het IJ en vanaf daar vertrokken pleziervaartuigen over het IJ en IJsselmeer naar Marken en Volendam." En trouwens niet alleen voor plezier want er was ook veel beroepsvaart met vrachtverkeer.

Buffelhoorns

De koloniale invloeden zijn heel typerend voor het houten botenhuis. De architect liet zich inspireren door Nederlands-Indië. "In Sulawesi hebben de bewoners hun huizen aan de voorkant versierd met buffelhoorns. Hoe rijker iemand was", vertelt Stella. Ook op het NACO-huisje zijn veel hoorns aanwezig. Wel moesten de meeste van die buffelhoorns nieuw gemaakt worden. "Ze waren bijna allemaal weggerot"

De restauratie was ook beslist niet een sinecure omdat het NACO-huisje er behoorlijk slecht aan toe was en veel van het hout verrot was. "Het is niet geheel af want de dakpannen moeten er nog op, maar dat doen we pas in Amsterdam omdat het anders bij het vervoer op het water te zwaar wordt", aldus Stella.

Museumboot

Ook aan de binnenkant met de originele verkooploketten moet nog flink worden gewerkt . Er is al wel een huurder gevonden voor het unieke pand. En dat moest ook eerst geregeld zijn, stelt Stella. "Het wordt straks een opstappunt voor de museumboot die onder andere de Hermitage, Artis en de Hortus zullen aandoen."

Vanaf 09.00 uur wordt het NACO-huisje over het water vervoerd. De hele tocht is te volgen via een livestream op de website van Stadsherstel. De verwachting is dat om 13.00 uur het huisje op de plaats van bestemming is.