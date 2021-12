Vier tieners aangehouden voor brute woningoverval in Blaricum

Een 16-jarige jongen uit Huizen, een 17-jarige jongen uit Blaricum en een 19-jarige man uit Eemnes zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een overval in Blaricum op 11 november. Een 63-jarige vrouw werd toen op brute wijze overvallen in haar woning. Eerder werd een 19-jarige man uit Amersfoort al aangehouden als verdachte in deze zaak.