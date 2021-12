Ook UMC gaat vaccintwijfelaars voorlichten: "Informatiehiaat moet gevuld worden"

Geneeskundestudenten verbonden aan het Amsterdam UMC beantwoorden vanaf maandag telefoontjes van vaccintwijfelaars. De vaccinatietwijfellijn is een initiatief van het Erasmus MC in Rotterdam, maar inmiddels zo'n succes dat vanaf maandag ook vier andere andere universitaire ziekenhuizen de lijn gaan bemensen.

Nanayakkara vindt het 'persoonlijk heel moeilijk' om te zien hoe doodzieke corona-patiënten op de IC belanden. "Als we de maatschappelijke discussie even opzij zetten, vind ik het als dokter moeilijk om te zien hoe een jonge vrouw of jonge man, van vijftig jaar, heel ziek binnenkomt. Dat had niet gehoeven."

"Ik zie zieke jonge patiënten op de spoedeisende hulp die niet zijn gevaccineerd, en als we ze vragen 'waarom' komt er geen helder antwoord. Het lijkt er soms op dat er een informatiehiaat is dat gevuld moet worden, en daarom willen we hier graag aan meedoen."

Halsema in videoboodschap: "Laten we met z'n allen het vaccin nemen tegen dat rotvirus"

De meeste patiënten die met corona in het ziekenhuis belanden, zijn volgens de internist 'geen twijfelaars of virusontkenners'. "Het zijn gewone mensen die denken dat ze zo gezond zijn dat ze nooit zo ziek zouden worden. En zij willen het risico nemen."

Zeshonderd telefoontjes

Tot nog toe was de vaccinatietwijfellijn twee ochtenden per week geopend, maar omdat nu ook andere ziekenhuizen zich hebben aangesloten, is het nummer vijf volle dagen per week bereikbaar. Aan vraag geen gebrek: per ochtend worden in Rotterdam zeshonderd telefoontjes beantwoord, zo schrijft De Volkskrant vandaag.

"Het gaat van angst om onvruchtbaar te worden tot ernstige allergische reacties, aantasting van het dna, of wat het effect is op ongeboren baby's", somt Nanayakkara enkele vragen op die het Erasmus MC de afgelopen tijd binnenkreeg. "Meer nog dan over de effectiviteit zijn het vragen over de bijwerkingen van het vaccin."

De internist erkent dat er altijd mensen zullen blijven die zich niet laten overtuigen. "Zij gaan niet bellen denk ik, maar wel mensen die meer informatie willen hebben. Loop ik risico? Lopen mijn kinderen risico? Lopen mijn ongeboren kinderen risico? Die mensen kunnen bellen."

Zwanger

Omdat zwangere vrouwen bij een corona-infectie meer risico lopen op ernstige symptomen én er geen andere bijwerkingen bekend zijn dan bij niet-zwangere vrouwen, wordt zwangeren met klem aangeraden zich te laten vaccineren.

"Het is zeker veilig, en ook veilig voor het ongeboren kind, dus het advies is vaccineren, zeker vaccineren. Er zijn in de Verenigde Staten honderdduizend zwangere vrouwen gevaccineerd, bij wie geen enkele andere effecten zijn gezien dan bij niet-zwangere vrouwen."

