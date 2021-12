Amsterdam NL V Brandweerkazerne Dirk wordt gerenoveerd: nieuw tijdelijk onderkomen op Museumplein

Op het Amsterdamse Museumplein staat sinds kort iets wat doet denken aan een hele grote bouwkeet. Een deel van de skateramp en het basketbalveldje moesten ervoor wijken. De 'keet' wordt komend jaar het nieuwe tijdelijke onderkomen voor de blussers van brandweerkazerne Dirk, iets verderop. Want de oudste - nog draaiende - kazerne in de Benelux wordt gerenoveerd.

Brandweerkazerne Dirk aan de Honthorststraat is in 1870 gebouwd in de stijl van het Rijksmuseum. Het monumentale pand werd in 1897 in gebruik genomen als brandweerkazerne, en nog steeds rukken de brandweerwagens vanaf deze plek uit. Maar het komende jaar kan dat even niet. Het pand gaat grondig gerenoveerd worden. Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Brandweerkazerne Dirk

Volgens projectleider Bram Tromp wordt het pand gemoderniseerd, maar tegelijkertijd wordt binnen ook de originele, oude stijl weer teruggehaald. "We gaan de kazerne terugbrengen naar monumentale status. Zoals in deze ruimte, de remise. Hier zie je mooie oude muren waar overheen is gestuct. Die gaan we weer terug laten komen." Ook de trapgaten worden aangepakt. "Het metselwerk is hier allemaal weggeschilderd. Hartstikke zonde, want het metselwerk zit hier gewoon onder. Het was de bedoeling van de architect in 1870 om dat te laten zien, dus we gaan het weer schoonmaken." Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Veel oude elementen van de kazerne komen dus weer terug, maar tegelijkertijd wordt het pand ook wat meer van deze tijd gemaakt. "We gaan het naar energielabel A brengen. We gaan het gasloos maken, dus we gaan het ook nog laten voldoen aan hedendaagse eisen." Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Hoofdbrandwacht Jurgen

Tijdens de renovatie worden de brandweerlieden iets verderop ondergebracht, midden op het Museumplein. Daar wordt op dit moment een gloednieuwe, tijdelijke kazerne gebouwd. Hoewel het nieuwe onderkomen om de hoek zit, heeft hoofdbrandwacht Jurgen het nog niet gezien. Dus we nemen de ladderwagen mee om het eens goed vanuit de lucht te bekijken. "Het ziet er goed uit. We hebben iets minder ruimte. Onze sportaccommodatie wordt iets kleiner, de slaapkamers worden iets kleiner. Wat dat betreft wordt het wat knusser allemaal, zullen we maar zeggen."

Quote "Qua uitrukken verandert er niet veel" jurgen - hoofdbrandwacht

Volgens Jurgen heeft de tijdelijke verhuizing weinig gevolgen voor het brandweerwerk. "In principe verandert er niet heel veel. Want we zitten pak 'm beet tweehonderd meter van onze oude locatie af. Dus qua uitrukken verandert er niet veel. Ook niet qua tijden dat we ter plaatse zullen zijn. En gelukkig is het maar tijdelijk."

Komende vrijdag moet de tijdelijke kazerne helemaal af zijn, en kunnen de brandweerlieden in principe worden overgeplaatst. De renovatie van brandweerkazerne Dirk duurt tot eind volgend jaar.