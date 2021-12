George Baker boven Queen? Dat kan, in de Zaanse Top 500

"Hier hebben we met zijn allen naar toegeleefd", glimt een enthousiaste Paul van den Bergh. Hij is de kartrekker van de Zaanse Top500. Bij de lijst kan weliswaar op Bohemian Rhapsody en Hotel California gestemd worden, maar je moet er niet gek van opkijken als er een Zaankanter op één staat.

In 2019 was de lijst voor het eerst te horen op Zaanradio en werd er gepresenteerd vanuit het Wapen van Wormer. "Het enthousiasme bleef, omdat we toen veel positieve reacties hebben gekregen", vertelt Van den Bergh. "Daarna kwam het idee op om dit jaarlijks te organiseren."

Corona gooide vorig jaar roet in het eten, maar dit jaar kon het wel doorgaan. Niet vanuit de kroeg uit Wormer, maar in de studio van de omroep in Zaandam waar geen publiek bij mag zijn. De burgemeester van Wormerland Judith Michel-de Jong toonde zich niet kinderachtig en verzorgde toch de opening.

Marketingwerk

Het aantal Zaanse nummers dat in de lijst is terechtgekomen is hoger dan de vorige keer. "Ze hebben denk ik wat marketingwerk verricht en aan vrienden en familie gevraagd om op hun nummers te stemmen", lacht Van den Bergh. "Maar dat is prima, zo is de lijst ontstaan en zo gaan we die draaien."

De organisator had op voorhand moeite artiesten te verleiden om te komen optreden tussen de nummers door. "Ze hadden het te druk. Maar in de laatste weken is hun agenda weer vrijer geworden natuurlijk. Dus we zijn blij dat ze langskomen."

De Zaanse Top500 is tot en met zondagavond te horen op Zaanradio. De volledige lijst is hier te vinden.