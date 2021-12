Bestuursvoorzitter Spaarne Gasthuis: "Moeite om bed voor calamiteiten vrij te houden"

Ivo van Schaik, bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis in Haarlem, geeft aan dat er op de IC-afdeling weer wordt opgeschaald om iedereen te kunnen helpen. Dat vertelt hij in zijn wekelijkse update aan mediapartner Haarlem105 . Volgens hem is de harde groei eruit, maar stijgen de opnamecijfers nog altijd.

De stabiliserende coronacijfers van afgelopen week, betekenen volgens Van Schaik niet meteen dat de cijfers ook daadwerkelijk dalen. "Nu de zelftest is uitgeroepen tot mogelijkheid om te testen gaan er minder mensen naar de GGD", aldus de bestuursvoorzitter. "We weten dus niet hoeveel positieve tests we missen. We zullen binnenkort de gevolgen van de laatste persconferentie zien. Dat is nu twee weken geleden."

Van Schaik kijkt op dit moment voornamelijk naar de opnamecijfers. "En dan zie je nog steeds een gemiddelde dagopname van ongeveer driehonderd mensen. Dat aantal is echt nog niet aan het dalen. Het aantal IC-bedden loopt nog steeds op. We hadden deze week 626 bedden staan en dat is het hoogste aantal dat we hebben gezien in de afgelopen weken."