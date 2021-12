Funda slaat opnieuw plank mis met verkooptekst: "Geen NSB'ers in Zwaagdijk"

Opnieuw zijn er opvallende zinnen te vinden in een advertentie voor een koopwoning in de gemeente Medemblik. "Vermeldenswaardig is verder het feit dat er in Zwaagdijk in de hele vooroorlogse periode geen enkele stem is uitgebracht op de NSB. U gaat wonen in een dorp zonder NSB-ers", luidt de tekst. De advertentie is inmiddels aangepast.

Opnieuw zijn er opvallende verkoopteksten te lezen op Funda - NH Nieuws

Makelaars halen van alles uit de kast om woningen zo snel mogelijk te verkopen, maar een NSB-vrij gebied als verkoopstrategie 'is écht totale verbazing', laat een medewerker van een ander nieuwbouwproject in de omgeving Zwaagdijk-Oost weten.



Een makelaar van het online makelaarsbedrijf Huisportaal plaatste gisteren de tekst, die op huizensite Funda is te lezen. Een medewerker van het bedrijf laat aan NH Nieuws/WEEFF weten contact op te zullen nemen met de desbetreffende makelaar, die de advertentie van tekst heeft voorzien. Discriminerende tekst Drie weken geleden ontstond er ook al commotie rondom een advertentie voor een huurwoning op het Westereiland in Medemblik op Funda. Toen werd er door een makelaar het volgende geschreven: "De gemeente Medemblik houdt niet van buitenlanders dus u kunt hier helaas niet wonen. Er is een anti-migrantenbeleid." Na de ophef verwijderde Funda de advertentie direct.