Voorgedragen burgemeester Hilversum: 'Het woord geschenk is eerst wat bij mij opkwam'

"Het is bijna een wonder." Dat zegt Gerhard van den Top in een uitgebreid interview in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag over zijn voordracht als nieuwe burgemeester van Hilversum. Van den Top zich vereerd om in februari Pieter Broertjes te mogen opvolgen. "Het woord geschenk is het eerst wat bij mij opkwam." Momenteel is hij nog dijkgraaf bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Woensdag werd Van den Top officieel voorgedragen als burgemeester van de mediastad. Daarna ging het erg snel, zegt hij bij NH Gooi. "Je zit eigenlijk onder een hele harde, warme regendouche je te verwonderen over wat er allemaal gebeurt."

"Het meest raakt mij toch het gevoel dat ik heel erg welkom ben. Ook het moment dat het bekend werd was bijzonder." De dijkgraaf zat op dat moment in een vergadering van zijn waterschap. "Dan krijg je een telefoontje waarbij je niet kan vertellen waar het over gaat. Een kwartier later moet je vertellen dat je vertrekt. Dan schrikken mensen toch wel even, maar niet veel later verandert de schrik gelukkig in felicitaties. Dat heeft enorme indruk gemaakt."

Van den Top is 60 jaar oud en woont in Hilversum. Hij is getrouwd en heeft twee dochters die nog thuis wonen. De aankomend burgemeester is geboren in het Gelderse Bennekom en heeft onder anderen aan de Universiteit Leiden les gegeven en gewerkt bij het Wereldnatuurfonds, Vitens en Shell. In 2014 werd hij dijkgraaf. Lid van een partij is Van den Top niet, iets wat volgens hem goed bij zijn functie als burgemeester past. "Dan moet je ook boven de partijen staan."