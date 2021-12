Op pad met graffiti-artiest Laser3.14: "Een cadeau van mij aan de stad"

Graffiti. Het wordt door de een verguisd en door de ander juist omarmd. Duidelijk is wel dat Amsterdam en de spuitbussen al jaren intens met elkaar zijn verbonden. Een halve eeuw geleden zag je het voor het eerst opduiken en tegenwoordig is het niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Inmiddels is het een kunstvorm die zo is geëvolueerd dat het in musea te zien is.

Ook Laser3.14 begaf zich in die tijd als jongen van veertien jaar veel op straat in de nacht. Daar legde hij de basis voor wat hij nog altijd doet. Op pad in de late uurtjes met een spuitbus in de hand. Inmiddels zet hij al 15 jaar door de hele stad poëtische teksten op bouwwanden. "Een cadeau van mij aan de stad", zo zegt hij zelf.

In de jaren zeventig kwam graffiti op en in de jaren tachtig waren vele straatartiesten zeer actief in de stad.

Zijn werk is niet onopgemerkt gebleven. In de expositie 'Naar de gallemiezen, an Amsterdam love story' hangen zijn gespoten teksten aan de muren van het Art'otel, tegenover het centraal station. De expositie, die loopt tot april 2022, brengt vele kunstvormen bij elkaar. Het is samengesteld door het collectief 'Amsterdam Street Art'.

De ontwikkeling van de graffitikunst staat centraal en daarom hangt ook Def P met zijn kunst in de galerie. Hoewel hij bekend is van zijn rol als rapper bij Osdorp Posse, was hij in de jaren tachtig ook actief als graffiti-artiest. Nog steeds gebruikt hij de ervaring van de straat in de kunst die hij vandaag de dag maakt.

Sleutelfiguren

Curator Lars Brehm is trots op de diverse expositie van sleutelfiguren in de Amsterdamse straatkunst. De grondleggers van de graffitiscene worden verenigd met kunstenaars die momenteel nog altijd actief zijn. Laser3.14 is er één van en dat zijn werk hangt bij de expositie doet hem veel. "Ik ben een kunstenaar uiteindelijk en het is tof als je gewaardeerd wordt", vertelt hij in het Art'otel. "Als mensen je werk waarderen is dat het mooiste wat er is."