Oostzaners schrijven brieven voor politiek gevangenen waar ook ter wereld

De internationale dag van de mensenrechten is voor Amnesty International al jaren de aanleiding om wereldwijd aandacht te vragen voor het lot van politiek gevangenen. Door het schrijven van brieven aan presidenten, premiers en ministers hopen ze op vrijheid en gerechtigheid. Ook in Oostzaan wordt meegeschreven o.a. door burgemeester Marvin Polak en de directeur van Amnesty International Nederland Dagmar Tinga.

De burgemeester schrijft een brief aan de president van China om een journaliste vrij te krijgen. "Het gaat om de journaliste Zhang Zang die vastzit omdat ze verslag heeft gedaan van de cornona-uitbraak in Wuhan". En Dagmar Tinga schrijft aan de premier van Thailand om de activiste Rung op vrije voeten te krijgen. En een Oostzaner is geconcentreerd aan het schrijven over een 15-jarige meisje in Amerika van wie al jaren niets meer van is vernomen.

Vrijlating

De lijst is eindeloos en je zou bijna zeggen uitzichtloos. Maar dat is niet zo. Het blijkt dat bij vier van de tien brieven die geschreven worden in naam van Amnesty uiteindelijk leidt tot het vrijlaten van de gevangene. En dat is het waar je het voor doet. Vindt ook Marja van der Pol uit Oostzaan. "Ik doe mee omdat ik mij boos maak dat er zoveel mensen in de wereld in de gevangenis zitten in erbarmelijke omstandigheden. En totaal onterecht. Want ze zitten er niet omdat vreselijke misdaden hebben begaan maar puur omdat het regime hen niet aanstaat."

Impact

En ook al lukt niet altijd om iemand vrij te krijgen dan is het schrijven toch niet mislukt. Dagmar Tinga: "Het heeft echt een grote impact als mensen de moeite nemen om een brief of kaartje aan je te schrijven en dat je dus weet dat mensen overal in de wereld aan je denken."'