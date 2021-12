Amsterdamse economie harder getroffen door corona dan rest van het land

De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft in 2020 een historische krimp van 7,1 procent doorgemaakt. Dat is bijna twee keer zoveel als de nationale krimp van 3,8 procent. Naar verwachting komt de economie hier in de tweede helft van 2022 op het niveau van voor de pandemie.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021.

De verwachting is dat de economie in de regio dit jaar met 4,1 procent groeit en daarmee iets krachtiger terugveert dan de Nederlandse economie (verwachte groei van 3,9 procent). Ondanks de verwachte groei van dit jaar, blijft het herstel kwetsbaar door de onzekere ontwikkeling van de pandemie.

De gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid is door de overheidssteun beperkt gebleven. De werkloosheid liep in 2020 in de regio op naar 4,2 procent, maar keerde in de loop van 2021 terug naar het historisch lage niveau van voor de crisis.

Krapte op arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt is daarmee sneller dan verwacht teruggekeerd, aldus de onderzoekers. De verwachting is dat die krapte door vergrijzing nog verder toenemen. Wethouder Victor Everhardt (voorzitter Platform Economie MRA, Economische Zaken) waarschuwt dat de effecten van de pandemie nog langere tijd zichtbaar zullen zijn.

"We moeten nu samen met elkaar in de regio en met het Rijk investeren in verder sociaaleconomisch herstel. De komende jaren staan de energietransitie, een betere werking van de arbeidsmarkt én woningmarkt, bereikbaarheid en kansengelijkheid voor alle inwoners in de regio centraal", aldus Everhardt.

Metropoolregio

De Metropoolregio Amsterdam bestaat uit 32 gemeenten in de regio's Amsterdam, Almere en Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Gooi en Vechtstreek, IJmond, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland.