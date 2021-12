Meer aandacht voor Paarse Vrijdag op scholen met zelfs paarse mondkapjes

Op veel scholen in de regio wordt vandaag aandacht besteed aan Paarse Vrijdag. Zo worden lokalen en aula’s versierd met regenboogvlaggen en komen scholieren en leraren in het paars naar school om hun steun te uiten aan lhbti-jongeren.

Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium

Bij het Kennemer Lyceum in Overveen werden vanmorgen paarse mondkapjes uitgedeeld en er zijn er vandaag verschillende gastlessen over dit onderwerp. "Wat ik mooi vind aan deze dag", vertelt rector Bernice van Staalduine, "is dat er nu al leerlingen zijn die zich hebben durven uiten. Zij zien dat er meer kinderen zijn die zich op een andere manier identificeren en voelen zich veilig genoeg om dat te vertellen."

Quote "Iedereen draagt paars en daarom voel ik mij enorm gesteund" Jules (12), non-binair

Voor één van de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium betekent de dag heel veel. De non-binaire Jules (12) voelt zich geen jongen, maar ook geen meisje. "Ik vind het belangrijk dat er aandacht voor is. Dat we er een soort feestdag van maken op school is geweldig. Maar niet alleen het feest is leuk, de boodschap is belangrijk. Iedereen draagt paars en daarmee voel ik me gesteund."

Leerlingen van het Kennemer Lyceum

Volgens Van Staalduine is er de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor Paarse Vrijdag. "De gemeente vragen scholen ook wat zij organiseren. Als je op social media kijkt dan is elke school er uit de regio wel mee bezig." Jan-Matthijs Heinemeijer, rector van het Mendel College in Haarlem, beaamt dat. "Het personeel en de kinderen kleden zich paarser dan voorgaande jaren."

Leerlingen van het Mendel College

Op het Mendel College vertellen scholieren, die onlangs voor hun geaardheid uit zijn gekomen, hun verhalen voor de klas. "Ik had een traan in mijn oog", aldus Heinemeijer. "Iedereen was doodstil en luisterde aandachtig naar hoe ze dit hadden beleefd. Het is mooi om te zien dat ze zich veilig genoeg voelen om dit te doen." Treurig Maar deze dag heeft volgens Heinemeijer ook een keerzijde. "Het is ook heel treurig dat we hier nog zoveel aandacht aan moeten besteden. Ik hoop dat het over een aantal jaar niet meer nodig is, dan hebben we ons doel bereikt."