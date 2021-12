Beruchte rotonde doorn in het oog weggebruikers: "Sorry, ik zag je niet!"

Regelmatig gaat het er bijna en soms helemaal mis. De rotonde op de kruising van de Beneluxbaan en de Sportlaan is bij weggebruikers berucht. Fietsers klagen over geen voorrang verlenende automobilisten. Chauffeurs mopperen op hún beurt over de onoverzichtelijkheid van de verkeerssituatie en de van alle kanten komende fietsers.

Rotonde Sportlaan / Beneluxbaan doorn in het oog weggebruikers: “Sorry, ik zag je niet!” - NH Nieuws

Al sinds de oplevering van de rotonde is er ophef over het slechte zicht en het tweezijdige fietspad rondom. Afgelopen juli komt een e-biker hard in aanraking met een auto en komt later in het ziekenhuis te overlijden. En als we in de buurt van de rotonde wat voorbijkomend verkeer vragen naar hun ervaringen op het verkeerspunt, hoeft er niet lang te worden gezocht naar verhalen.

Quote "Sorry, ik zag je niet. Op dat moment ben je boos maar ze kon er vrij weinig aan doen want je ziet het gewoon echt niet" Scooterrijdster