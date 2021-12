Flink omrijden in Waterland volgend weekend

Wie volgend weekend in en uit Waterland wil rijden zal extra tijd nodig hebben omdat het asfalt bij de Termietenweg vervangen gaat worden. In het weekend van 17 tot en met 19 december krijgt de kruising N247/N235 en de Termieterweg nieuw asfalt omdat het wegdek wat er nu ligt, is verouderd en vervangen moet worden. Fietsers, voetgangers, bussen en nood- en hulpdiensten worden niet omgeleid.