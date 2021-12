De Peiling: Om geld te besparen stap ik over van zorgverzekering.

Het is weer tijd om eventueel een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Tot het einde van het jaar heb je hier de tijd voor. Tot dan kun je op verschillende vergelijkingswebsites verzekeringen met elkaar vergelijken. Bekijk jij ieder jaar de goedkoopste opties voor een zorgverzekering? En loont het om over te stappen? Of vind je het lastig en blijf je zitten waar je zit?

De meeste zorgpremies gaan in 2022 met enkele euro's per maand omhoog. Dat kan per jaar oplopen tot honderden euro's meer betalen aan je zorgverzekering. Een goed moment om te checken of je geld kunt besparen. Het meest voor de hand liggend is om op zoek te gaan naar een nieuwe zorgverzekering en over te stappen.

Extra kosten

Toch is het niet voor iedereen even makkelijk om wegwijs te worden in het land van zorgverzekeringen. Het is voor sommige onduidelijk wat wel en niet onder de basisverzekering valt, hoe het precies zit met het eigen risico en wanneer je zelf een eigen bijdrage moet leveren. En dat kan gevolgen hebben. Zo kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht die onverwachts zijn. Bijvoorbeeld wanneer je per ongeluk een behandeling hebt gekregen van een niet-gecontracteerde zorgverlener, waardoor je extra moest betalen. Of die eigen bijdrage die je moest betalen voor bepaalde medicijnen.

Besparen

In de meeste gevallen is het slimmer en goedkoper om over te stappen om geld te besparen.

Heb jij je al verdiept in een nieuwe zorgverzekering? Of is het onduidelijk en weet je niet waar je moet zoeken? De peiling van vandaag: Om geld te besparen stap ik over van zorgverzekering.