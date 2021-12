Geliefde vogelkijkhut wordt zo snel mogelijk herbouwd

PWN wil de verbrande vogelkijkhut in de waterleidingduinen bij Castricum zo snel mogelijk herbouwen. Dat zegt boswachter Serena Olij van het PWN. Het 'Boetje van onze Kees', zoals de hut liefkozend werd genoemd, was dit jaar net helemaal vernieuwd.

Op dezelfde plek aan het Hoefijzermeer stond al tientallen jaren een vogelkijkhut, maar die was aan vervanging toe. Afgelopen voorjaar werd de nieuwe hut in gebruik genomen en vernoemd naar de oud-boswachter Kees Duin die in 1995 met pensioen ging.

"Er is hier in geen dertig jaar iets gebeurd en dan nu dit", zegt boswachter Serena Olij die samen met haar collega's meewerkte aan het realiseren van de nieuwe hut. Nu kijkt ze toe hoe de zwartgeblakerde resten worden opgeruimd.

Aangestoken

De brand die de hut vorige week in de nacht van maandag op dinsdag in de as legde, is aangestoken. In dezelfde nacht ging ook een graafmachine in het duingebied in vlammen op en werd een schapenomheining vernield. De totale schade bedraagt ruim 3 ton.

Het politieonderzoek heeft nog niet geleid tot aanhouding van de daders. Het vermoeden bestaat dat zij met een auto het duingebied zijn ingereden.

Het geld voor de vernieuwde hut was bijeen gebracht met sponsorgeld van Le Champion. Of er opnieuw geld ingezameld moet worden, weet PWN nog niet. "We gaan eerst kijken of we het zelf redden", zegt de boswachter. "Het liefst gaan we zo snel mogelijk bouwen, zodat de nieuwe hut er voor het broedseizoen staat."

Boze reacties

De vogelkijkhut is een beroemde plek, vooral onder vogelaars en fotografen. "Ze komen in de winter om hier het ijsvogeltje zien", vertelt boswachter Olij. "En op het water zie je de roerdomp en brilduiker. Er is altijd wel wat te zien."

De brand was niet alleen een klap voor de medewerkers van PWN. "We hebben heel wat boze reacties van bezoekers gehoord", zegt de boswachter. "De bezoekers zijn hier de dupe van. Zij zijn hun plekje kwijt."