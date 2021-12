Heemstedenaar Leon de Graaff haalt Top 2000 niet: "Mensen weten wel weer wie hij is"

Het nummer 'Pittsburgh in the rain' van Leon de Graaff heeft de Top 2000 niet gehaald, tot grote teleurstelling van de Heemstedenaar en zijn voetbalmaatje Alain Timmers. Samen hebben zij de afgelopen weken erg hun best gedaan om de hit uit 1971 weer onder de belangstelling te brengen in de regio.

Timmers, die al lang fan is van het nummer, zit al jaren in hetzelfde voetbalteam als De Graaff bij Koninklijke HFC in Haarlem. Toen hij er onlangs achterkwam dat dit nummer door hem is geschreven en gezongen, heeft hij alles uit de kast getrokken om te zorgen dat de hit opnieuw een plek in de Top 2000 zou krijgen.

'We zijn fulltime mee bezig geweest'

"Heel erg jammer dat het niet gelukt is", zegt Timmers. "We hebben zo ons best gedaan. Iedereen heeft ons fantastisch geholpen. We hebben een video in Patronaat gemaakt, de voetbalclub heeft meegewerkt, het enthousiasme was enorm. We zijn er twee weken fulltime mee bezig geweest, maar helaas was het niet genoeg. Daarmee win je het gewoon niet."

De twee zijn teleurgesteld maar ook dankbaar voor het mooie avontuur van de afgelopen tijd. "Deze ervaring pakt niemand ons meer af. En Leon is weer wat uit de vergetelheid geraakt, mensen weten weer wie hij is. Dat is ook wat waard."

Bekijk hieronder het interview met Alain Timmers en Leon de Graaff van eerder deze maand.