Paarse Vrijdag op scholen is 'hard nodig', maar vooral een feest

Volgens Emma en Luna is een dag zoals vandaag nog steeds nodig en kan er nog wel wat verbeteren op school. "Bijvoorbeeld als andere leerlingen er grappen over maken, dat niemand er dan iets van zegt. Dat is dan heel erg vervelend. Nu kunnen we daar wat aan doen."

Leerlingen Emma en Luna organiseren Paarse Vrijdag op hun school in Alkmaar. Ze vinden het belangrijk dat LHBTIQ+-leerlingen zichtbaar zijn en zich veilig voelen. "Vandaag is de dag dat we aandacht willen vragen voor de LHBTI-gemeenschap, dus voor alle mensen die zich niet identificeren als hetero", vertellen ze. "We willen laten zien dat wij er zijn en dat er een vangnet is dat je kan opvangen op school als je tot de LHBTI-groep hoort."

"Paars is de onderste kleur van de regenboogvlag en het staat voor kracht", legt een leerling van het PCC Lyceum in Alkmaar uit bij NH Radio. "Vandaar de kleur paars op deze dag." De school is versierd met vlaggen en leerlingen krijgen zelfs een paars kapsel als ze dat willen. "Iedereen is heel enthousiast dus we hebben acht bussen haarspray gekocht om zoveel mogelijk mensen hun haar te verven."

Voor één van de leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem betekent deze dag heel veel. De non-binaire Jules (12) voelt zich geen jongen, maar ook geen meisje. "Ik vind het belangrijk dat er aandacht voor is. Dat we er een soort feestdag van maken op school is geweldig. Maar niet alleen het feest is leuk, de boodschap is belangrijk. Iedereen draagt paars en daarmee voel ik me gesteund."

Hoewel zo'n vijfendertig scholieren zich al inzetten om het LHBTIQ+-klimaat op het Vituscollege te verbeteren, Micky ziet toch een soort van tweedeling ontstaan. "Er is een groep die het heel gaaf vindt, maar er is ook een groep die zich afzet tegen alles wat met LHBTIQ+ te maken heeft."

Jan-Matthijs Heinemeijer, rector van het Mendel College in Haarlem ziet dat meer leerlingen en personeel zich paars kleden dan voorgaande jaren. Op het Mendel College vertellen scholieren, die onlangs voor hun geaardheid zijn uitgekomen, hun verhalen voor de klas. "Ik had een traan in mijn oog", aldus Heinemeijer. "Iedereen was doodstil en luisterde aandachtig naar hoe ze dit hadden beleefd. Het is mooi om te zien dat ze zich veilig genoeg voelen om dit te doen."

Op het Kennemer Lyceum in Overveen dragen leerlingen paarse mondkapjes en zijn er gastlessen. "Wat ik mooi vind aan deze dag is dat er nu al leerlingen zijn die zich hebben durven uiten", vertelt rector Bernice van Staalduine.

Emma en Luna van het PCC Lyceum in Alkmaar zijn druk met het paars spuiten van de kapsels van hun mede-leerlingen. "Er zijn veel mensen die enthousiast zijn over Paarse Vrijdag", vertellen ze. "Het is heel leuk, want we kunnen onszelf zijn, maar het is leuker om elke dag jezelf te zijn."

Ze vinden dat er op school meer over gesproken moet worden. "En niet alleen op Paarse Vrijdag. Nu is het een speciale dag, maar het zou normaal moeten zijn dat iedereen met respect wordt behandeld. Hoe meer bewust mensen ervan zijn, en hoe normaler het wordt, hoe minder zo'n dag nodig is."