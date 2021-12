Beeld 'Flavia' spoorloos verdwenen uit Hilversums hotel: "Opeens was ze weg"

Hoe het kan is een raadsel. Ergens tussen 25 en 27 september verdween het loodzware beeld van het verlegen meisje Flavia uit het Amrâth Hotel Lapershoek in Hilversum. "We begrijpen er helemaal niets van, je loopt niet zomaar met een zwaar beeld van 1.3 meter hoog uit een hotel dat 24/7 wordt bewaakt", aldus Caroline Bosman van het Amrâth Hotel.

"Het is buiten beeld van de camera's gebeurd", vertelt Caroline Bosman van het Amrâth Hotel. "Na een aantal dagen merkten we op dat Flavia was verdwenen. Natuurlijk hebben we eerst intern navraag gedaan. Maar we hebben echt geen enkele aanwijzing over wat er met haar is gebeurd."

Waar is Flavia?

Met wie is ze meegegaan, is ze verliefd, verleid, ontvoerd? Waar is ze gebleven? Wie heeft haar het laatst gezien? Wat voor avonturen beleeft ze? Haar signalement is: lange blonde wapperende haren en een schuchtere, ook ietwat mysterieuze blik. Het hotel maakt zich zorgen over haar, met haar luchtige jurkje in het koude en natte winterweer.

Waarde

Het beeld heeft op haar prille leeftijd al meer avonturen beleefd! Ooit heeft een dronken hotelgast, na een concert van Guus Meeuwis, een tikkeltje te wild met haar rondgedanst: toen zijn haar beide benen jammerlijk afgebroken. Deze breuk is bijna onzichtbaar hersteld door kunstenaar Arvid Henkes, maar beperkt toch wel de huidige handelswaarde. Het beeld heeft dus vooral artistieke en emotionele waarde en wordt door de eigenaar en de gasten node gemist.

Er is aangifte gedaan bij de Hilversumse politie. Het hotel heeft een beloning van 250 euro uitgeloofd aan degene die haar opspoort.

"Het zou fijn zijn als ze weer voor de kerstdagen terug is op haar warme plekje in het restaurant", aldus Amrâth Hotel Lapershoek.