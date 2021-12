Bussummer koopt iPhone 11 voor een tientje en vindt de rechtmatige eigenaar

"De telefoon leek niet gestolen, hij zat onder het zand", vertelt Khalid. "Ik plaatste een oproep op Facebook met het verhaal hoe ik de telefoon in mijn bezit gekregen heb, daarna ging het hard. Het bericht werd tientallen keren gedeeld. Binnen een paar uur meldde de eigenaar zich bij mij. Hij kon het hoesje omschrijven waar de telefoon in zat, deze had ik uiteraard niet op de foto gezet."

De eigenaar en Khalid hebben elkaar inmiddels gesproken. De iPhone bleek van een schilder. Vanavond zal hij de telefoon weer in zijn bezit krijgen. "De eigenaar was ontzettend blij", aldus Khalid. "Voor hem is het meer dan alleen een telefoon: al zijn contacten staan er in en het is ook zijn agenda. Blijkbaar had er ook nog contant geld in gezeten, dat was wel verdwenen. Maar het belangrijkste is dat de telefoon weer terug is bij zijn eigenaar, daar deed ik het voor."

Khalid weet hoe fijn het is om een verloren telefoon terug te krijgen. Ook hij kreeg een tijdje terug zijn eigen verloren iPhone weer in handen. "Dat was ook mijn motivatie om dit te doen. Als iedereen zo doet, wordt de wereld een beetje beter."