Ziet Benjamin Max, dan denkt hij aan zijn pa: bedevaart naar het circuit van Zandvoort

Met gemengde gevoelens volgt Benjamin van Luijn de apotheose van het Formule 1-seizoen. Hij vindt het geweldig dat Max Verstappen wereldkampioen kan worden, maar krijgt een brok in zijn keel als hij bedenkt dat zijn vader dat niet meer meemaakt.

Max-fan Benjamin met de foto van zijn vader. Foto: Fred Segaar - NH Nieuws

Benjamin deelde de liefde voor de autosport in het algemeen en Max Verstappen in het bijzonder met zijn pa, Alex van Luijn. Die overleed in maart van dit jaar onverwacht in zijn slaap, 64 jaar nog maar. "Van kleins af aan volg ik de autosport. Mijn vader heeft mij met het virus besmet. Als eerbetoon aan hem zal ik het weer op míjn kinderen overbrengen" , zegt Benjamin.

Wat hád hij de nu al historische Dutch Grand Prix van begin september in Zandvoort graag met zijn vader beleefd. "Pa zou voor het eerst een Formule 1-race zien met alle kinderen en kleinkinderen bij elkaar. Dat was geweldig geweest. Maar helaas, het mocht niet zover komen." Om toch het gevoel te hebben dat hij erbij was, strooide Benjamin na de door Max Verstappen gewonnen race de as van zijn vader uit boven de finishtreep. "Ik dacht: dat is toch wel een heel mooie, legendarische plek."

Foto NH Nieuws/Fred Segaar

Alex van Luijn was een bekende en geliefde Beverwijker. Als raadslid voor Samen Beverwijk en later Samen Lokaal kwam hij op voor de sociaal zwakkeren in de stad. Daar was hij in zijn karakteristieke, zwarte kleding een opvallende verschijning. 'De sherrif van Beverwijk' noemde hij zichzelf.

Het circuit van Zandvoort is voor Benjamin nu een soort bedevaartsoord geworden. "Dit is de plek waar hij mij als kind al mee naar toenam. Dus heb ik hier goede herinneringen liggen. Zeker sinds ik zijn as hier heb uitgestrooid, is het een heel speciale plek. Ik zal er altijd blijven komen."