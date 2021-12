LIVE NH Sport met FC Volendam - Jong PSV, FC Eindhoven - Telstar en TOP - Jong Ajax

De eerste seizoenshelft in het betaalde voetbal zit er bijna op. In de eerste divisie is FC Volendam nog twee zeges verwijderd van het winterkampioenschap. Bovendien valt vanavond de beslissing wie de tweede periodetitel wint. Je kunt het allemaal rechtstreeks op de radio volgen bij NH Sport.

Het nieuwe kunstgrasveld van FC Volendam - NH Sport/Erik-Jan Brinkman

Excelsior hijgt FC Volendam al een aantal weken in de nek en is FC Volendam tot op één punt genaderd. Om verzekerd te zijn van de koppositie moet de ploeg van trainer Wim Jonk vanavond om 20.00 uur Jong PSV aan de kant schuiven. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tegen de andere beloftenteams had FC Volendam het moeilijk: Jong Ajax (4-4), Jong AZ (0-1 winst) en Jong FC Utrecht (0-1 winst). Verschil is wel dat dat allemaal uitwedstrijden waren en FC Volendam mogelijk voordeel kan putten uit het nieuw aangelegde kunstgrasveld. Toch is Jonk op zijn hoede, zo vertelde hij gisteren na de afsluitende training. Tekst gaat verder onder het artikel.

Met wat geluk zouden de Volendammers vanavond ook nog de periodetitel kunnen winnen. Daarbij is het afhankelijk van de resultaten bij TOP Oss - Jong Ajax en Excelsior - MVV Maastricht. De Amsterdamse beloften staan er met 23 punten het beste voor. Excelsior heeft er 22 en FC Volendam 21. Verslaggever Stephan Brandhorst reist naar Oss om een eventueel feestje van Jong Ajax van nabij mee te maken. Edward Dekker verzorgt het wedstrijdverslag bij FC Volendam - Jong PSV. FC Eindhoven - Telstar Inmiddels wacht Telstar al bijna twee maanden op een nieuwe driepunter. Vanavond is er een nieuwe kans op bezoek bij de nummer zeven van de ranglijst, FC Eindhoven. Trainer Andries Jonker kampt nog altijd met een aardig lijstje van afwezige spelers. De Brabanders doen het vooral thuis uitstekend. Alleen van FC Volendam (2-2) en Jong Ajax (1-3) werd in eigen stadion niet gewonnen. Frank van der Meijden is onze verslaggever in het Jan Louwersstadion. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentator is Stef Swagers.