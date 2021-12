Kerstfreak Truda wekt ultiem kerstgevoel op in woonkamer: "Kan niet gek genoeg"

Kaarslicht, een over de top versierde kerstboom die tot het plafond reikt en héél véél kerstlichtjes. Horinees Truda van der Kooij zet ook dit jaar weer alle zeilen bij om het ultieme kerstgevoel te creëren. Ze hoopt zo de West-Friezen wat op te vrolijken in deze donkere tijden. "Het is een klotejaar, maar we moeten er met z'n allen toch nog wat moois van maken, dus leef je uit tijdens de Kerst."

Ieder jaar probeert Truda haar woning om te toveren, zodat wanneer je binnenstapt, je het ultieme kerstgevoel beleeft - Tom de Vos

Het begon bij Van der Kooij, zoals bij velen anderen, als een hobby. "Ik deed het eerst altijd voor mijn twee jongens. Die vinden het altijd geweldig als ik helemaal uitpak met Kerst." Tussendoor postte de kerstfreak op sociale media weleens wat foto's van haar hobby en dat begon al snel op de vallen bij de mensen op het internet. "Ik doe dit al zo'n tien jaar en tegenwoordig sta ik wel een beetje bekend als de kerstvrouw van Hoorn. Iedereen is altijd heel erg nieuwschierig naar mijn nieuwe kerstdecoraties en ik krijg dan ook wel duizenden reacties onder mijn geplaatste foto's." Tekst gaat verder onder video.

"Het kan voor mij niet gek genoeg", aldus Truda - NH Nieuws

Glamour De Horinees heeft een opvallende stijl, die ze zelf omschrijft als 'glamorous, veel glitters en over de top'. "Wel met een klassiek randje", lacht Van der Kooij. "Maar voor mij kan het niet gek genoeg." De omschreven stijl van de vrouw zie je terug wanneer je je in de woonkamer begeeft. Het voelt als een oase van Kerst, waar ze in totaal maar liefst zeven dagen aan heeft gewerkt.

Quote "Ik ga zelfs de grenzen over om te zoeken naar de beste kerstartikelen" Truda van der Kooij, kerstfreak

Een halfjaar van tevoren begint Van der Kooij al met het afstruinen van kerstshows, om zo de meest unieke items eruit te pikken. "Ik ga zelfs de grenzen over om te zoeken naar de beste kerstartikelen", vervolgt ze, die in 2022 wil beginnen met het volgen van een decoratieve opleiding. "Die studie duurt twee jaar en dan mag ik mij een echte 'etaleuse' noemen." Ze wil met haar werk anderen inspireren om toch nog wat moois te maken van deze kerstperiode. Ze hoopt dan ook dat iedereen zich dit jaar, ondanks de lastige periode, lekker uitleeft. "Maak er een feestje van en ga lekker over de top net als ik."