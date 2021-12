Afscheid van buurtstrijder Haarlemse Rozenprieel met uitzicht op zijn geliefde stad

Met uitzicht over de stad Haarlem hebben familie, vrienden en buurtgenoten vandaag in restaurant De Dakkas afscheid genomen van Rolf Baron. De oud-wijkraadslid overleed dit weekend op 83-jarige leeftijd, nadat hij gewond was geraakt bij een brand op zijn woonboot. De anekdotes over zijn strijdbare leven in de wijk Rozenprieel gingen veelvuldig over de tafel.

Afscheid van een buurtstrijder - NH Nieuws / Geja Sikma

Het restaurant in een kas bovenop parkeergarage De Kamp was voor de familie de meest toepasselijke locatie waar ze afscheid wilden nemen van Rolf Baron. De rieten mand met daarin zijn lichaam was gericht naar het Spaarne waar zijn woonboot ligt. Rolf Baron heeft in de jaren dat hij in het Rozenprieel woonde veel vrienden gemaakt door zich in te zetten voor het groen in de wijk, de funderingsproblematiek en voor een hoog gebouw dat velen een doorn in het oog was. En dat deed hij met een grote strijdlust. Buurman Paul Allebes heeft een paar steekwoorden van zijn wijkgenoten opgetekend: "Een doorzetter, eigenzinnig, soms onrealistisch, non-conformist, anarchist, idealist, strijdvaardig en antiautoritair."

Quote "Een doorzetter, eigenzinnig, soms onrealistisch, non-conformist, anarchist, idealist, strijdvaardig en antiautoritair" paul allebes, buurman rolf baron

Zijn zoon David Baron weet dat zijn geliefde vader niet altijd de makkelijkste was, zeker niet voor bijvoorbeeld de gemeente. "Maar hij trad ze altijd toe met uitgestrekte hand, open armen of desnoods met gestrekt been als hij dat nodig achtte." Volgens wijkraadvoorzitter Maarten Pieter Schinkel was zijn eigenwijsheid een drijfveer voor zijn visie hoe het zou moeten gaan in de wijk, dat niet altijd een positief imago had. "En nu hebben we het over het gewilde Rozenprieel, de woningen gaan als warme broodjes." De buurt wil een appelboom planten ter nagedachtenis aan Rolf Baron. En hopen ze dat de gemeente een straat of een plein naar hem wil vernoemen.