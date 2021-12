Onderzoek moet mysteries onteigend Joods vastgoed ontrafelen: "Stukje erkenning is mooi"

De familie van Frederik van Gelder heeft in tijden van de Tweede Wereldoorlog een slagerij in de binnenhaven van Den Helder. Een van de eerste wetten die door de Duitsers was uitgevaardigd was een verbod op Joodse slagerijen. De familie wordt gedeporteerd van Den Helder naar Amsterdam en raakt het pand kwijt aan NSB'ers. Frederik wordt een paar jaar later geboren op een onderduikadres in Den Helder. Zijn ouders weten op tijd onder te duiken en overleven de oorlog, maar de andere vijfendertig familieleden worden vermoord in de kampen Sobibór en Auswitsch. Onderzoek Het is een van de vele afschuwelijke verhalen van Nederlandse Joden tijdens de Duitse bezetting. Veel panden van Joodse families werden onteigend en (te) goedkoop doorverkocht. Nieuw onderzoek in negen Noord-Hollandse gemeenten moet de eigendomsgeschiedenis van dit soort panden ophelderen.

Het onderzoek gebeurt naar aanleiding van een uitzending van Pointer, het onderzoeksplatform van KRO-NCRV, over de Verkaufsbücher. Dat is een administratief boek uit de Tweede Wereldoorlog waarin staat beschreven hoe in heel Nederland meer dan 7.000 Joodse panden en stukken grond in de handen van meestal louche ondernemers en vastgoedhandelaren zijn beland.



Erkenning

Uit het onderzoek moet blijken of gemeenten een rol hadden bij de onteigening van Joodse panden tijdens en na de Duitse bezetting. "Het onderzoek is belangrijk", zegt Van Gelder. "Het zegt eigenlijk: 'We kunnen die grote familie van jou niet meer terugbrengen, maar hier is een klein teken dat we weten hoe het zit bij jou.' Dat stukje erkenning, dat is wel mooi."