Beschoten Hilversumse woning blijft nog half jaar dicht

Hoewel het gezin de beschoten woning aan de Jan van der Heijdenstraat direct na het incident heeft verlaten, meent burgemeester Pieter Broertjes dat de kans op herhaling nog altijd groot is. Vandaag is besloten de woning de komende zes maanden dicht te houden.

In de nacht van woensdag 24 november op donderdag 25 november is er geschoten op de woning in Hilversum-Oost. Een omstander zei vijf schoten gehoord te hebben rond 2.00 uur. Niemand raakte hierbij gewond, wel was de schade van de kogels zichtbaar aan de voorgevel en zat de schrik er goed in bij de bewoners en hun buren.

Reële optie

Broertjes besloot meteen, tot onvrede van de familie, het huis voor de twee volgende weken te sluiten, omdat naar zijn mening de kans op een nieuwe schietpartij een reële optie is. Tegenover NH Nieuws verklaarde de politie dat er eerder onrust was rond deze Hilversumse woning. Nu heeft de burgemeester de beslissing genomen deze sluitingsperiode met een half jaar te verlengen.

Zoals gezegd, is het risico op een nieuwe schietpartij naar verluidt nog altijd aanwezig, wat de veiligheid van de buurtbewoners in het geding brengt. Tevens krijgt de politie meer tijd om onderzoek te doen. Dat zijn de belangrijkste argumenten voor dit burgemeestersbesluit.

Dat politie-onderzoek loopt nu twee weken. Agenten hebben verklaringen afgenomen en camerabeeld is bestudeerd. Daarop is de vermoedelijke vluchtauto met de dader(s) gezien. Via de Ohmstraat is de auto naar de Jan van der Heijdenstraat gereden en van daaruit de kant van de Minckelersstraat opgegaan. Zeven terug meldde het korps meer getuigen te spreken en meer videobeelden te ontvangen uit de omgeving van deze straat.