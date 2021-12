Waardig afscheid van Annie Beliën: Beverwijk is een fenomeen armer

Bijna iedereen in Beverwijk kende haar. En dus was het druk vanmiddag op de Breestraat bij het afscheid van Annie Beliën. Zij overleed vorige week op 78-jarige leeftijd voor de deur van haar fietsenzaak. Daar namen familie, bekenden en kennissen rond lunchtijd afscheid van de vrouw die niet weg te denken was uit de Breestraat.

Maar toch, Beverwijk is een bijzondere vrouw armer. En dat haar klanten dat spijtig vinden, bleek uit de grote opkomst. Mensen die stil een roos in de rouwauto leggen of gewoon op een afstandje toekijken: allemaal hebben ze hun eigen herinnering aan Annie.

Begrafenis Annie - NH Nieuws

De portiek van fietswinkel J.C. Beliën is een gedenkplaatsje geworden met hier en daar een tekstje op de etalageruit ('Goede reis, lieve Annie') en wat bloemen. "We zullen haar missen", zegt een vrouw die een roos op de kist heeft gelegd. "Ze was een bijzondere, hardwerkende vrouw."

Lacherig Een andere vrouw zegt: "Er werd soms weleens een beetje lacherig over haar zaak gedaan, maar ze had alleen maar goede spullen." Dat ze alle schroeven, moertjes, ventieltjes en boutjes altijd kon vinden, was een wonder in de winkel die ze zelf bij het honderdjarig bestaan van de zaak omschreef als 'een georganiseerde chaos'. "Het zag er binnen nog precies zo uit als vijftig jaar geleden", aldus een andere klant. "Hij benadrukt dat hij de laatste jaren niet zo veel meer bij haar kwam. "Want dat kostte je zomaar anderhalf uur. Want praten kon ze", zegt hij met een lach." Iemand anders voegt toe: "Als wij vroeger onze fiets gingen laten maken, zeiden we tegen elkaar: 'we nemen een lunchpakket mee.' Want je kwam nooit meer van haar af. Maar ze verkocht geen lulpraatjes. Ze sprak wijze woorden."

Annie Beliën had nog best wat klanten, maar was in haar karakteristieke stofjas tussen de duizenden artikelen de laatste jaren toch vooral een bezienswaardigheid geworden. Haar winkel bezoeken betekende een ritje met de tijdmachine naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Elektrische fietsen verkocht ze niet. Dat vond ze maar onzin. Als een klant haar er toch om vroeg, zei ze: "Ga nou maar gewoon zelf trappen, daar blijf je fit bij." Zelf was ze tot het laatste moment uitermate vitaal. Ze tilde fietsen op alsof ze niks wogen en reed met speels gemak naar Wijk aan Zee. Haar overlijden kwam dan ook als een verrassing. En voor veel mensen als een schok, zeker voor de Breestraat. Met de fietsenwinkel van Annie is niet de drukstbezochte winkel van Beverwijk dicht, maar wel een heel bijzondere.