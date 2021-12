Gooise leerlingen tonen solidariteit met LHBTIQ+'ers: "Toch voel je een tweedeling"

Vandaag is het Paarse Vrijdag, de dag waarop scholieren en studenten hun solidariteit tonen met LHBTIQ+'ers door paars te dragen. Leerlingen van het Vituscollege in Bussum gingen nog een stapje verder en bedachten onder andere plannen voor genderneutrale toiletten. Leerlingen Micky en Pepijn namen hiervoor het initiatief.

Vandaag werden de plannen officieel gelanceerd. Om 10:30 uur begonnen de festiviteiten in het teken van Paarse Vrijdag op het Vituscollege. De genderneutrale toiletten werden geopend. Er werd voorlichting gegeven. Ook was er een wedstrijd voor de klas die het meeste paars droeg.

"We begonnen met zijn tweetjes", vertelt de scholiere uit 6VWO. "Inmiddels zetten we ons met vijfendertig scholieren in om het LHBTIQ+ klimaat op school te verbeteren." Laatst meldden zich weer een stuk of tien tweedeklassers aan.

Toch vindt Micky dat ze er 'nog lang niet zijn'. "Ik zie nu een soort van tweedeling op school ontstaan. Er is een groep die het heel erg gaaf vindt, maar er is ook een groep die zich afzet tegen alles wat met LHBTIQ+ te maken heeft."