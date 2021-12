Nieuw gewenste park in Bangert en Oosterpolder is een feit, eerste bomen zijn beplant

Een dag om trots op te zijn, vindt bewoner Erich Dijk. Aan de noordkant van de Bangert en Oosterpolder verrijst de komende maanden namelijk een nieuw park. "En dat was wenselijk", vertelt hij. Het park zorgt voor een scheiding tussen de wijk en de provinciale weg. Wethouder Simon Broersma was erbij en plantte woensdagochtend een van de eerste bomen.

De gemeente Hoorn wil hier namelijk een 'natuurlijke buffer' tussen de woningen en de provinciale Westfrisiaweg realiseren. En die bomen, medegefinancierd door de provincie, moeten daarvoor zorgen.

Daarbij moet het park ervoor zorgen dat de bewoners een plek hebben, waar zij zich kunnen ontspannen. "Daarnaast helpt het park bij het verbeteren van de biodiversiteit in de gemeente Hoorn", benoemt woordvoerder Martin Schuijt.

Schep in de hand

"Nou, het is altijd wel leuk om de wethouder met een schep in de hand een boom te zien planten", vertelt bewoner Erich Dijk lachend. Hij woont in de buurt van het nieuwe park en kwam die ochtend even een kijkje nemen. "Dit maak je niet dagelijks mee."

Hij is dan ook blij dat de eerste stap is gezet. "Hier hebben we lang op moeten wachten als bewoners. De discussie over de komst van dit park heeft namelijk jaren geduurd."

De bewoners hadden in eerste instantie een aantal ideeën aangedragen, zoals een skatepark en een fitnessparcours. "Maar dat was iets te ambitieus", blikt Dijk terug. "Nu kijken we met de gemeente wat wel financieel haalbaar is."

Langer een park

Bewoners van Bangert en Oosterpolder pleiten namelijk al langer voor een natuurpark. "Enige jaren geleden zijn de wensen van de bewoners opgehaald. Daar kwam de wens voor een park uit voort", vertelt woordvoerder Martin Schuijt. Maar wegens gebrek aan geld was dat niet mogelijk. "Nu is er nog steeds te weinig geld voor een heel park. Maar er is wel voldoende budget om een start te maken met het planten van 72 bomen aan één zijde."

Sfeer van de boomgaard

Het idee is om de sfeer van de boomgaard die Bangert en Oosterpolder eens was, terug te laten komen, geeft Schuijt aan. Ze doen dit omdat de wijk vroeger − sinds 1650 − een fruitteeltgebied was. Maar in de twintigste eeuw verdween een groot deel hiervan.



"Daarom leggen we een elzenhaag aan. Door een snelgroeiende soort als een els te planten, zien we snel resultaat en voelt het snel aan als een park", vertelt Schuijt.

Ook wethouder Simon Broersma is blij met het park. Hij plantte vanochtend een van de eerste bomen, waarmee een belangrijke stap op weg naar het gewenste doel wordt gezet. "Het park geeft de wijk Bangert en Oosterpolder meer groen. Inwoners hebben hiermee een mooie plek om te wandelen en te spelen. Bijkomend voordeel is dat de Westfrisiaweg minder zichtbaar wordt vanuit de wijk", zegt hij opgetogen.

Tekst gaat door onder de foto.