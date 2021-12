Alle loden leidingen van Amsterdamse woningcorporaties volgend jaar vervangen

Dat laten wethouders Jakob Wedemeijer (Bouwen en Wonen) en Simone Kukenheim (Zorg) weten in een brief aan de gemeenteraad. De corporaties bezitten 87.312 woningen die voor 1960 gebouwd zijn, in bijna 4000 van die woningen zaten loden leidingen. Het merendeel was in Noord.

Juridische procedures

Inmiddels is ruim 80 procent vervangen. In de andere gevallen zijn de werkzaamheden al in gang gezet, of kon het nog niet gepland of uitgevoerd worden vanwege juridische procedures met bewoners.

Ook op andere plekken zijn de leidingen weggehaald. In alle gebouwen van de gemeente, schoolgebouwen, kinderdagverblijven en voor- en naschoolse opvang van voor 1960 zijn de aanwezige loden leidingen inmiddels opgespoord en vervangen.

Aanspreken

Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van hun loden leidingen. Huurders van niet-corporatiewoningen kunnen hun verhuurders aanspreken op de aanwezigheid van loden leidingen. Mocht de verhuurder dat niet willen, dan kunnen ze bijvoorbeeld naar stichting !Woon stappen. Tot november deden zo'n 3100 Amsterdammers dat.

Er zijn tientallen huurcommissie- en rechtszaken gestart. "Alle zaken die inhoudelijk zijn behandeld waarbij een te hoge loodwaarde en loden leidingen zijn geconstateerd, zijn in het voordeel van de gedupeerde

huurders besloten en is een huurkorting opgelegd", schrijven Wedemeijer en Kukenheim. Volgens hen wordt het voor particuliere verhuurders steeds duidelijker dat ze loden leidingen snel moeten vervangen.

Te hoge concentraties lood

In het najaar van 2019 kwamen de problemen met loden leidingen voor het eerst in het nieuws. De oude leidingen zorgden in veel gevallen voor te hoge concentraties lood in het drinkwater.