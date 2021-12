Van Wetten ontbreekt bij Telstar tegen FC Eindhoven

Tom Overtoom en keeper Ronald Koeman jr. zijn ook niet van de partij tegen FC Eindhoven. Verdediger Anwar Bensabouh is langere tijd uitgeschakeld. Rashaan Fernandes is een twijfelgeval.

Slechte reeks

Telstar is bezig aan een slechte reeks. De laatste keer dat De Witte Leeuwen een competitiewedstrijd wonnen was op 18 oktober. Toen werd er met 3-2 gewonnen van Jong PSV. "Natuurlijk willen wij hoger staan. De laatste jaren is er een hoog verwachtingspatroon ontstaan, maar wij hebben het laagste budget. Als je ook nog kijkt naar wie er ontbreken dan is het allemaal niet zo gek", aldus trainer Andies Jonker.