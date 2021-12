Piloot voor de rechter voor weigeren alcoholtest voor zijn vlucht

Er is gisteren een onderzoek gestart naar een 64-jarige piloot en zijn 48-jarige copiloot, omdat ze ervan verdacht worden te veel alcohol te hebben gedronken voordat ze het vliegtuig op Schiphol instapten.

Het derde bemanningslid was alcoholvrij. Het toestel is met een andere crew vertrokken.

Het is strafbaar om niet mee te werken aan zo'n onderzoek. De piloot moet daarom op 21 april 2022 voor de rechter in Haarlem verschijnen.

De mannen, van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij, waren bijna aan boord van het toestel voor een vertrekkende vlucht. Er was daarvoor een melding gedaan dat de mannen mogelijk te veel alcohol hadden gedronken.

In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol nuttigen. Het maximale promillage dat zij mogen hebben is 0,2 promille. Dit staat gelijk aan 90 ug/l bij een ademanalyse.