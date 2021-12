Na 7 jaar eindelijk de lucht in: de nieuwe opblaasbare zaalhockeyhal in Heemstede

Tientallen vrijwilligers hebben de afgelopen jaren hard hun best gedaan voor een zaalhockey blaashal bij MHC Alliance in Heemstede. En na zeven jaar ging de tien meter hoge hal dan eindelijk de lucht in. “Een mijlpaal voor de club”, aldus voorzitter Daan Beekhuis.

Eindelijk is daar het moment waar een hoop vrijwilligers, ouders en clubleden op hebben gewacht. De Alliance Arena, zoals de hal heet, is opgeblazen en zo goed als klaar voor gebruik. Meer dan veertig vrijwilligers hebben de tent vanmorgen over een half hockeyveld uitgerold en er een net overheen getrokken. Daarna is de hal in een paar uur langzaam opgeblazen met een grote pomp. In de arena kunnen ‘s winters twee wedstrijden tegelijkertijd gespeeld worden en kan er worden getraind.

Maurits van der Heijden is vanaf het begin af aan nauw betrokken geweest bij het project. “Zeven jaar geleden kwamen we met het idee om een zaalhockeyhal te realiseren. In de gemeente Heemstede, maar ook in de regio, is heel weinig zaalhockeycapaciteit. We zijn erg blij dat we het nu eindelijk voor elkaar hebben en dat de kinderen de winter door kunnen trainen. Daar doen we het voor.”