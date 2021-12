50 liter aan grondstoffen voor drugs gevonden in Larense woning

Agenten hebben vanochtend 50 liter aan synthetische stoffen gevonden in een woning in Laren. Volgens de politie zijn de stoffen vermoedelijk drugsgerelateerd. De politie verdenkt in iedere geval een 52-jarige man uit het Gooise dorp van betrokkenheid.

Agenten besloten deze ochtend poolshoogte te nemen na meerdere meldingen te hebben ontvangen over verdachte situaties in en rondom de woning. Tijdens de inval is zo’n 50 liter aan verschillende synthetische stoffen gevonden. De goederen zijn in beslag genomen.

Uit nader onderzoek moet blijken om welke stoffen het precies gaat. De politie heeft het sterke vermoeden dat het hier grondstoffen betreft voor synthetische drugs.

De 52-jarige Laarder wordt op een later moment door de politie verder verhoord, laat de politie weten.