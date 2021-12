Hoogzwangere vrouw nog in ziekenhuis na ongeval met scootmobiel, beiden maken het goed

De hoogzwangere vrouw die woensdagochtend met haar scootmobiel op de Provincialeweg in Hoorn werd aangereden door een auto en daarbij zwaargewond raakte, ligt nog steeds in het ziekenhuis. Dat meldt de politie. "Maar ze maken het allebei naar omstandigheden goed", laat een woordvoerder weten.

Het onderzoek naar het ongeval loopt nog. "We kunnen daar nog geen uitspraken over doen."

