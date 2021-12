Hilversumse begraafplaats doorbreekt taboe: praten over de dood in het Rouwcafé

Een cafeetje om na het bezoek aan het graf van een geliefde warm te kunnen napraten. Een simpel idee uit de koker van begraafplaats Bosdrift in de Bloemenbuurt in Hilversum, die juist deze lockdown erg nodig blijkt. "Nu je elkaar weer geen hand mag geven en je alleen maar mondkapjes ziet, kun je hier gewoon een gesprekje voeren", aldus bedenker Anita van Loon.

Jarenlang stond het pand aan de Bosdrift leeg. Nu is het leven teruggegeven aan de begraafplaats, zegt Anita van Loon van Uitvaartstichting HIlversum. "Hier is nu ons hoofdkantoor te vinden, maar ook een afscheidsruimte, een 24-uurskamer, het rijke archief en een klein 'rouwcafé'", vertelt ze trots. "Een plek waar je kunt napraten na het bezoeken van je geliefden is uniek in Nederland."

Het cafeetje is bewust simpel opgezet. Een grote houten tafel moet dienen als keukentafel, waaraan je gemakkelijk je verhaal kwijt kunt. Een vrijwilliger die de koffie inschenkt en er een zelf gebakken koekje bij komt brengen, staat klaar om een luisterend oor te bieden.

Bankjes

"We hebben genoeg vaste gasten op de begraafplaats", legt Van Loon uit. "Mensen komen op vaste dagen een graf bezoeken of onderhouden. Daarbij ontmoet je dan anderen. Ik ken verhalen dat mensen tijdens vakanties elkaars graf verzorgen."

Die ontmoetingen vinden volgens de directeur vaak plaats op bankjes verdeeld over de begraafplaats. "Maar in de winter ga je daar minder vaak zitten, dat kan nu dus warm en droog in dit rouwcafé."

Bekijk hieronder een korte sfeerimpressie van het rouwcafé.