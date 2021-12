WK Qatar gooit programma Ajax, AZ, Telstar en FC Volendam flink overhoop

Het betaalde voetbal begint volgend seizoen in het weekeinde van 5, 6 en 7 augustus. Vanwege het winter-WK in Qatar stopt de eredivisie na het speelweekend van 11, 12 en 13 november om pas begin januari weer verder te gaan. Ook de speeldagenkalender in de eerste divisie ziet er anders dan anders uit.

Mochten FC Volendam en Telstar niet promoveren dan volgt er na vrijdag 18 november een pauze tot 11 en 16 december. Als die twee speeldagen zijn afgewerkt, is er een nieuwe rustperiode en gaat de competitie op 6 januari weer verder.

De KNVB heeft dit vandaag bekend gemaakt. Volgens de voetbalbond was het overgrote deel van de clubs voorstander van deze verdeling. Er is ook vooraf overlegd met gemeentes, politie, ESPN en het Supporterscollectief Nederland.

In de eredivisie is één midweekse speelronde ingepland. In de eerste divisie zijn dubbele speelrondes (vrijdag én maandag) niet nodig. Clubs die tijdens een interlandperiode niet willen voetballen, kunnen dat aangeven. Zij halen hun uitgestelde wedstrijd dan de maandag erna in. FC Volendam is één van de clubs die dat zo voor het huidige seizoen heeft afgesproken.

De eredivisie is na zondag 28 mei klaar. De eerste divisie eindigt de vrijdag 19 mei. Er is daarna voldoende ruimte voor de play-offs voor promotie/degradatie en Europees voetbal. Zondag 11 juni zijn de laatste finales.

De KNVB-bekerfinale staat voor zondag 30 april geprogrammeerd.

Het WK in Qatar begint op 21 november en eindigt 18 december. Vanwege de hitte wordt het toernooi niet in de zomer gespeeld.