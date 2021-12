Volendam-coach Wim Jonk op zijn hoede: "Beloftenteams goed voor het voetbal"

Wedstrijden tegen beloftenteams zijn voor clubs in de eerste divisie over het algemeen geen hele aantrekkelijke affiches. Toch zijn het tegenstanders om wel serieus rekening mee te houden, vindt ook Volendam-coach Wim Jonk. "Deze teams zijn alleen maar goed voor het Nederlands voetbal."

Wim Jonk over beloftenteams - NH Nieuws

De ontwikkeling van beloftenteams valt ook Robert Mühren op. De topscorer van de Volendammers merkt dat het elkaar jaar lastiger is om punten te pakken tegen deze vaak zeer jonge talenten.

Robert Mühren over beloftenteams - NH Nieuws

Dit seizoen vallen vooral de prestaties op van Jong Ajax. De ploeg van John Heitinga staat derde en kan vrijdagavond de tweede periode pakken. Jong PSV presteert een stuk wisselvalliger met een dertiende plek. Volendam is als koploper uiteraard de favoriet en gezien de prestaties van de afgelopen weken hebben de mannen van Jonk wat goed te maken. Drie keer gelijk in de laatste vijf wedstrijden.

Wim Jonk over de drie gelijke spelen uit de laatste vijf duels - NH Nieuws

Douiri

Jonk kan tegen de Eindhovenaren over een vrij fitte selectie beschikken. Kevin Visser traint weer volop mee en is weer fit. Ook Boy Deul is weer fit, de middenvelder trainde ook mee tijdens de afsluitende training op donderdag. Alleen Achraf Douiri ontbrak op de nieuwe kunstgrasmat. Het 21-jarige buitenspeler heeft lichte klachten, maar Jonk zet nog geen streep door hem heen.

De wedstrijd tegen Jong PSV begint morgenavond om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio inclusief voorbeschouwing vanaf 19.00 uur.