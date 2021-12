Minister Ollongren wil Noord-Holland Noord helpen grote woningtekort op te lossen

Hoe deze hulp er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het ministerie, de provincie en de zeventien gemeenten uit de regio brengen de komende maanden in beeld hoeveel woningen er nodig zijn en wat er eventueel aan de bereikbaarheid moet worden aangepast. 'Het plan is om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 een concept-samenwerkingsagenda gereed te hebben', zo laat de gemeente Alkmaar weten.

Gedeputeerde Cees Loggen heeft tijdens het overleg verteld aan de minister dat hij 'graag meters wil maken om de woningbouw in Noord-Holland Noord te versnellen'. Noord-Holland Noord geeft aan zowel de grote woningbouwopgave te willen oppakken, maar ook te willen inzetten op 'goed bereikbaar wonen'. 'De regio wil bestaande infrastructuur benutten, waardoor de investering beperkt blijft.'