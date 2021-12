De Peiling: 175 miljoen euro voor een Rembrandt is een slimme investering

Het werk uit 1636 is nu in het bezit van de Franse familie Rothschild, en eerder liet de Franse regering weten af te zien van de aankoop. Het Rijksmuseum wil het schilderij graag verkrijgen, maar beschikt niet over voldoende geld. Het Rijksmuseum Fonds draagt nu 10 miljoen euro bij, De Vereniging Rembrandt 15 miljoen en de Nederlandse staat zal 150 miljoen neerleggen, waarvan 19 miljoen afkomstig is uit het museaal Aankoopfonds.

Het kunstwerk is een zelfportret van Rembrandt die zichzelf afbeeld als vaandeldrager, iemand die de troepen begeleidde in de Tachtigjarige Oorlog. Volgens het demissionair kabinet, de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum is het werk onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Nederland. "Vaandeldragers liepen voor de troepen uit in de Tachtigjarige Oorlog, die leidde tot de geboorte van Nederland. In dit grote zelfportret schildert Rembrandt zichzelf rebels en vol bravoure. Het werd zijn artistieke doorbraak die zou leiden tot De Nachtwacht", stellen zij.

'Idioot veel geld'

"Hoeveel, 150 miljoen? Dat moet ik even laten bezinken. Dat is echt idioot veel geld", zegt kunsthistoricus Wouter Kloek. Toch is volgens hem het wel deels goed te praten: "Als je mee wil doen in de kunstwereld moet je groot denken. Dat is in dit geval gebeurd. En eigenlijk vind ik dat ook wel mooi."

De Eerste en Tweede Kamer moeten nog akkoord gaan met de aankoop van het werk. Als zij ermee instemmen, is de aanschaf van het werk definitief. Dan zal De Vaandeldrager op tournee door Nederland gaan en in alle provincies worden getoond. Uiteindelijk zal het een plek krijgen in de eregalerij van het Rijksmuseum.