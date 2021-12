Vijf leerlingen winnen tekenwedstrijd gemeentewapen Dijk en Waard

Het ontwerp van het nieuwe gemeentewapen van Dijk en Waard is er al, maar gemeente Langedijk en Heerhugowaard waren ook nieuwsgierig hoe het gemeentewapen er volgens basisschoolleerlingen uit zou moeten zien. Daarom is een kleurplatenwedstrijd gehouden. In totaal hebben ruim 180 leerlingen hun tekening ingeleverd. De vijf winnaars zijn gisteren bekendgemaakt.

Carice (groep 5, De Fonkelsteen), Dana (groep 6a, Wijde Veert), Fleur (groep 8, IKC Waterrijk), Fynn (groep 7, De Carrousel) en Maartje (groep 4, Het Mozaïek) hebben volgens de jury de beste wapens gemaakt. Zij mogen met een vriend of vriendin naar de bioscoop in Dijk en Waard. Ook worden hun tekeningen opgehangen in het gemeentehuis en mogen ze aanwezig zijn bij de onthulling van het officiële gemeentewapen dat begin volgend jaar plaatsvindt.

Burgemeesters Leontien Kompier van Langedijk en Bert Blase van Heerhugowaard feliciteerden de winnaars en reikten de prijzen uit.

Officiële wapen

Het officiële wapen is al toegekend door koninklijk besluit. Het wachten is nu op het wapendiploma, een oorkonde waarin het recht tot het voeren van het wapen is vastgelegd. Als het wapendiploma uitgegeven is, wordt het nieuwe wapen onthuld. Dit is naar verwachting begin volgend jaar.

Het wapen is opgesteld met hulp van een werkgroep met daarin leden van alle historische verenigingen uit Langedijk en Heerhugowaard. Zij hebben een advies uitgebracht. De Hoge Raad van Adel, het vaste adviescollege van de regering op het gebied van adeldom en wapenkunde, heeft vervolgens een aantal voorstellen gemaakt voor het nieuwe gemeentewapen en voorgelegd aan gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Daaruit hebben de gemeenten een keuze gemaakt.