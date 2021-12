Boetes om woningsplitsing tegen te gaan: "Het is niet fijn om daar meer te wonen"

Overvolle vuilnisbakken, geen parkeerplekken en zelfs de stoep is bezet: in verschillende Zaanse wijken is het door woningsplitsing een stuk minder fijn wonen. "In één huis wonen soms wel vijf families", vertelt Selma uit Poelenburg. Burgemeester Jan Hamming wil daar wat aan doen. Selma is daar blij mee, maar heeft nog wel een hoop vragen, want: 'Waar gaan de gezinnen dan heen?'

Door de woningsplitsing staan in de wijk regelmatig auto's kriskras op de stoep - aangeleverd

Selma is geboren en getogen in de wijk Poelenburg, Zaandam, maar ziet met de komst van Bulgaarse mensen het woongenot achteruit gaan. "Ze gaan allemaal in één huis wonen", vertelt de Zaankanter. "Mensen komen en gaan." Veel afval Doordat er veel meer mensen wonen in een huis, wordt er ook meer afval geproduceerd. Selma: "Alles wordt naast de container gedeponeerd. Het speelt al jarenlang." Ook parkeren is een groot probleem. De bewoners van de woningen die gesplitst zijn werken vaak in de bouw volgens Selma. "Die parkeerplekken zijn net een bedrijventerrein."

In Zaanstad mogen woningen die kleiner zijn dan 140 vierkante meter zijn sinds april dit jaar niet meer worden gesplits. Nieuwe woningen moeten minimaal 50 vierkante meter zijn. Dit zorgt ervoor dat 85 procent van de woningen niet meer gesplits mogen worden. De meeste meldingen van woonfraude komen uit de wijken Poelenburg, Peldersveld, Zaandam Zuid en de Russische buurt. Waar dat precies aan ligt, weet de burgemeester niet. Hamming: "Reden genoeg om er iets aan te doen."

Burgemeester Jan Hamming herkent de problemen. "Afval is altijd een punt van aandacht", vertelt hij. "Laatste tijd gaat dat een stuk beter, maar er is nog een lange weg te gaan. Als mensen illegaal gaan wonen, krijgen ze geen afvalpas voor de container." Handhaving moet er volgens Hamming voor zorgen dat er minder afval en parkeeroverlast is.



Selma merkt wel een beetje verschil, maar het probleem is niet opgelost. Bewoners zonder pas zetten het afval naast de container, 'of maken de vuilnisbak kapot'. Het komt dan ook wel eens voor dat de Zaankanter haar vuilnis niet kwijt kan. "Je bent dan gewoon zo boos, waar moet ik dan heen met m'n afval."

Quote "Die parkeerplekken zijn net een bedrijventerrein" SELMA, HEEFT LAST VAN WONINGSPLITSING

De eerste boetes van 4.350 euro per woonruimte voor pandeigenaren die aan illegale kamerverhuur doen, zijn uitgedeeld. Burgemeester Jan Hamming: "Met de aanpak van woonfraude willen we ervoor zorgen dat woningen terecht komen waar ze keihard nodig zijn: bij Zaankanters zelf."



De bewoners hebben altijd eerst de kans om zelf aan te geven dat ze wel recht hebben op een huisvestingsvergunning, als deze wordt afgegeven dan mogen ze er gewoon blijven wonen. Sommige verhuurders kiezen door de controles eieren voor hun geld. Selma: "De man boven mij heeft het huis nu verkocht, omdat hij weet dat het een boete wordt." Selma is dan ook blij met alle acties, maar ziet nog geen verbetering in haar buurt: "Als je wat tegen ze zegt, of ze horen dat er gecontroleerd wordt, dan zijn ze weg." Selma denkt dat het belangrijk is dat controles 's avonds en in het weekend plaatsvinden. "Overdag zijn ze aan het werk." Niemand op straat Daarnaast speelt de woningnood ook nog mee. "Ik wil al een tijdje weg, maar dat is te duur." De Zaankanter ziet het dan ook niet voor zich waar al deze gezinnen heen moeten. "Tot op heden is ons nog niet bekend dat er mensen op straat gezet zijn", vertelt Hamming. De burgemeester zegt inderdaad dat de woningmarkt onder druk staat."



"Reden te meer om er voor te zorgen dat de beschikbare woningen terecht komen bij de mensen die er recht op hebben. Mensen die illegaal een woning huren houden dus ook een plek ‘bezet’ van mensen die feitelijk aan de beurt zouden zijn."