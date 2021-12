Laren en Blaricum gaan voorlopig niet van het gas af: "Het is nog te vroeg"

In 2016 bepaalde Den Haag dat alle Nederlandse huishoudens in 2050 van het aardgas moeten zijn. Gemeenten moeten dit jaar een plan inleveren hoe zij dat denken te gaan doen. Dit document wordt de Transitievisie Warmte genoemd.

Laren en Blaricum trekken samen op als het gaat om deze transitie. De focus van de komende jaren komt te liggen op het goed isoleren van woningen en gebouwen. Voor 2030 gaat er geen enkele buurt van het gas af.

"De route naar een aardgasvrije gemeente is sowieso niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare energiebronnen of technieken. Daarom wordt de visie iedere vijf jaar opnieuw bekeken", laten beide gemeenten weten.

Blaricummers vinden het nog te vroeg

Begin 2021 liet Blaricum een onderzoek uitvoeren onder haar bewonerspanel. Voorzichtig en rustig aan is het beeld dat uit de enquête naar voren kwam. Vooral onderzoek doen op kleine schaal, met het besef dat de techniek nog niet zo ver is.

Blaricum heeft daarom De Bijvanck aangewezen als 'verkenningsbuurt'. Uit de verkenning zal meer duidelijk worden over wat nodig is om van het aardgas af te komen.

In de periode 2023-2040 zal er voor elke buurt een uitvoeringsplan komen. Als zo een wijkuitvoeringsplan klaar is, duurt het gemiddeld nog acht jaar voordat een wijk van het gas af is.