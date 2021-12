Wordt Landsmeer Purmerend? "Alternatief nodig om op terug te vallen"

Sinds 2014 spreekt Landsmeer openlijk met buurtgemeenten over een mogelijke fusie. De gemeente met ruim 10.000 inwoners was in 1991 voor het laatst onderdeel van een herindeling en bestrijkt sindsdien de kernen Landsmeer, Den Ilp en Purmerland.

"We hebben bijna acht jaar geleden ons afgevraagd of het nog haalbaar is om als één gemeente door te gaan. Zorgvragen kwamen in die periode vanuit Den Haag richting de gemeente en die moeten wel uitgevoerd worden", vertelt Mandy Elfferich, wethouder in Landsmeer. "Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met een aantal omliggende gemeenten, maar daar is nooit wat uitgekomen."

In 2020 heeft Waterland gezegd zelfstandig te willen blijven en ook Oostzaan en Wormerland staan niet te springen. De raad wil volgens wethouder Ellferich vasthouden aan de voorkeur voor een van deze buurgemeenten, maar wil graag ook meer onderzoek gaan doen naar een fusie met Purmerend of Amsterdam.

Na de verkiezingen

Wethouder Elfferich: "Er moet een alternatief zijn om op terug te vallen. In de zomer hebben we gesprekken gevoerd met Purmerend en Amsterdam, maar we laten de fusieplannen nu even rusten tot na de verkiezingen. Dan gaan we zien hoe de vlag erbij hangt en wat de standpunten van buurtgemeenten zijn. Zij hebben immers ook te maken met vraagstukken die bij kleinere gemeenten spelen."