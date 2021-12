Oostwouders slaan handen ineen en willen varkensboetje van de ondergang redden

Met het idee dat de dorpsraad en HVMO hebben, moet daar nu verandering in gaan komen. De dorpsraad hoopt er vrijwilligers bij te kunnen betrekken, die het project een warm hart willen toedragen. Daarbij is de vereniging op zoek naar donateurs, die middels een kleine bedrag willen helpen om het verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Midwoud voort te laten leven. Dit willen ze doen aan de hand van exposities.

Het oude en historische varkensboetje dat aan de rand van de zonneweide Tripkouw ligt, staat er al een te lange tijd uitgestorven bij. Het staat zelfs op instorten. Met de komst van de zonneweide zou het boetje opgeknapt gaan worden, om zo het West-Friese landschappelijke karakter te behouden. Energie- en afvalbedrijf HVC, eigenaar van de zonneweide, had daarvoor geld beschikbaar gesteld. Maar na bijna anderhalf jaar is er nog steeds niets verandert aan het oude varkensboetje.

