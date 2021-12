Weesp wil betaald parkeren uitbreiden om parkeerdruk te verlichten

Inwoners van Weesp krijgen in de loop van 2022 waarschijnlijk te maken met een uitbreiding van het gebied waarin er betaald moet worden om te mogen parkeren. Ook komt er een verschuiving in de parkeervergunningsgebieden en komen er nieuwe zones voor vergunninghouders bij.

Op 29 maart van dit jaar breidde de gemeente Weesp het aantal betaalde parkeerplekken uit van 150 naar 2.400. Zes maanden na de invoering van het nieuwe parkeerbeleid volgde er een evaluatie op buurtniveau. Bijna overal nam de parkeerdruk af. Op een aantal plekken ontstond juist iets meer overlast, doordat parkeerders aan de randen van de zones waarvoor betaalt moet worden de auto een aantal straten verder parkeerden.

Uitbreiding vergunningsgebieden

Om de het parkeren beter te reguleren heeft het college een aantal wijzigingen voorgesteld aan de gemeenteraad.

Zo is de wens het betaald parkeren uit te breiden naar de Meidoornlaan en de Dichters- en Schilderbuurt. Bewoners van Zuid 1 krijgen de mogelijkheid een vergunning aan te vragen voor de Hugo de Grootlaan. Verder worden de vergunningsgebieden 2 en 3 samengevoegd. Ook mogen vergunninghouders uit het centrum hun auto neerzetten in Weesp 2 en 3. Deze laatste vergunning wordt mogelijk wel iets duurder.

Meer opbrengsten voor de gemeentekas

Niet alleen wordt het parkeren beter gereguleerd, het parkeerbeleid is ook goed voor de gemeentekas. De inkomsten uit parkeergelden, vergunningen en boetes zijn bijna twee keer hoger dan verwacht. In plaats van de begrote 766.500 euro, lijken de inkomsten over 2021 1,66 miljoen te zullen zijn.

Of de plannen van het college doorgaan, zal in het eerste kwartaal van 2022 duidelijk worden. Dan zal het voorstel in de gemeenteraad worden behandeld.