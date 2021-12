West-Friese vrienden komen aan op Noordkaap, na koude tocht voor stichting Hartekind

het West-Friese driemanschap, bestaande uit Spanbroeker Patrick van Ammers en Lutjebroekers Roy Kok en Chris Steltenpool, ook wel de 'Noordkaapboeren' genoemd, zijn aangekomen op de Noordkaap. Ze hebben een koude tocht van 7.000 kilometer moeten afleggen, om zo geld op te halen voor de stichting Hartekind.

De 'Noordkaapboeren' hebben de Noordkaap bereikt - Chris Steltenpool

Patrick heeft namelijk een persoonlijke motivatie voor deze tocht, want vorig jaar werd zijn zoontje Joey met een gaatje in zijn hart geboren. De stichting Hartekinde steunde destijds zijn gezin, toen de pasgeboren Joey een hartoperatie moest ondergaan. De reis naar het noordelijkste puntje van Scandinavië verliep volgens de mannen niet altijd even vlekkenloos. Zo hadden ze vlak voor de eindstreep een bevroren brandstoftank. "Vanmorgen vroeg stonden we dus al in de garage", vertelt één van hen op WEEFF Radio. Ook zorgde een spontane ontmoeting met elanden er bijna voor dat ze met een ander team in botsing kwamen.

Chris Steltenpool/Patrick van Ammers

Tijdens het doneren voor de stichting kan het driemanschap ook om een tegenprestatie gevraagd worden, namelijk een challenge. Met min 35 graden onder nul is er nog geen challenge binnen gekomen om in onderbroek achter de auto aan te rennen. "Maar als er goed wordt gedoneerd is alles mogelijk", vertellen ze. De Noordkaap op Vandaag gaan de 'Noordkaapboeren' echt de Noordkaap op. "Met bulldozers en sneeuwschuivers. Want door een sneeuwstorm zijn de wegen niet toegankelijk." Vrijdag begint de terugreis, onderweg zal er nog met huskies gereden worden en is er een winterbarbeque. Het gestelde streefbedrag voor stichting Hartekind is al bijna binnen. Maar de 'Noordkaapboeren' gaan daar met alle liefde overheen. Het liefst met een challenge. "We hebben van een oud vat een slee gemaakt. Daarmee willen we nog wel achter de auto aan." Via de teampagina van het drietal kunnen mensen doneren. Beelden van alle avonturen zijn te zien op hun Facebookpagina. Beluister hieronder het interview dat WEEFF Radio hield met Patrick van Ammers en zijn vrienden.