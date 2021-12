Partijloze Hilversummer is opvolger van Pieter Broertjes als burgemeester

Hij is bekend met de gemeente, maar tot nu toe is hij allesbehalve een bekende in Hilversum. De 60-jarige Gerhard van den Top is de opvolger van de in februari aftredende Pieter Broertjes als burgemeester van Hilversum.

Vanavond, aan het begin van de gemeenteraadsvergadering, kwam het hoge woord er dan eindelijk uit. Na een maandenlange zoektocht naar een nieuwe burgemeester, die in juni begon, is duidelijk dat de partijloze Van den Top vanaf begin 2022 de ambtsketen zal gaan dragen. Op dit moment is hij nog werkzaam als dijkgraaf bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Opvallend is dat de Hilversumse politiek wederom voor een zogeheten zij-instromer kiest. Een dik decennium terug stelde de gemeenteraad voor om in zee te gaan met Pieter Broertjes, die een levenlang had doorgebracht bij De Volkskrant als journalist en later als hoofdredacteur van het landelijk dagblad.

Van de 25 sollicitanten, zeventien mannen en acht vrouwen, is Van den Top als meest geschikte kandidaat naar voren gekomen.

Geloven

De keuze voor Van den Top is unaniem. "De eerste indruk was er één van een kundig en ervaren bestuurder met een relevant netwerk in de regio", meldt Annemarie den Daas, voorzitter van de vertrouwenscommissie. "We zochten een integere, besluitvaardige verbinder, die ook nog aardig moest zijn. Van den Top heeft al die eigenschappen in huis. Hij woont in Hilversum, voor hem ook de enige plaats waar hij burgemeester zou willen zijn. Wij geloven dat de rol van burgervader hem goed past en zien uit naar zijn komst in het voorjaar.”

Helemaal officieel is de aanstelling van Van den Top nog niet. Nu wordt zijn voordracht toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgmeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd, wat meestal een formaliteit is. Daarna is de benoeming in kannen en kruiken.

Afscheid en installatie

Woensdag 16 februari is Van den Tops eerste werkdag als burgemeester van Hilversum. op die dag staat zijn installatie in de agenda. Een dag daarvoor neemt de gemeente afscheid van Broertjes, die dan ruim tien jaar de ambtsketen heeft gedragen. Op 23 maart 2011 droeg de gemeenteraad de voormalig hoofdredacteur van De Volkskrant voor als de opvolger van Ernst Bakker. Sinds 1 juli van datzelfde jaar ging Broertjes als zij-instromer, hij had geen bestuurlijke ervaring, aan het werk.

Op 9 juni kondigde Broertjes in een filmpje zijn vertrek aan. Dat was tijdens zijn herstelperiode. Meer dan vier maanden was hij er afgelopen jaar uit vanwege een hersenontseking. Sinds september is hij weer aan de slag, maar nog altijd niet helemaal op volle kracht. In 2022 wordt hij zeventig en dat is de pensioengerechtigde leeftijd voor burgemeesters. In overleg is besloten dat Broertjes voor de gemeenteraadsverkiezingen stopt zodat hij in de huidige college- en raadsperiode vertrekt.